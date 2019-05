"Je n'ai pas vraiment d'idée de ce qui s'est passé après le repos", a confié Cédric Charlier. "Nous avons mis moins d'énergie dans notre press et avons laissé plus d'espaces libres dans la zone de nos 50 mètres", a encore expliqué l'attaquant du Racing de Bruxelles, auteur d'un doublé, inscrivant le premier et troisième but belge. "A titre personnel c'est toujours très bien de marquer, mais je suis surtout fier de ce que nous avons réalisé en première mi-temps. Le plus important reste toujours la victoire de l'équipe", a ponctué Charlier.



Shane McLeod se montrait lui satisfait du nombre de penalty corners qu'ont réussi à obtenir ses joueurs, quatre en l'occurrence, avec à la clé deux buts sur cette phase spécifique. "C'était l'un des points à travailler après notre victoire 0-4 à Londres, où nous n'avions provoqué qu'un seul pc. Aujourd'hui nous marquons deux fois sur quatre sur pc, c'est un bon point", selon McLeod.



Les Red Lions ont signé une cinquième victoire en Hockey Pro League grâce à une première mi-temps prolifique en buts, menant 4-0 avant la pause, avant de voir leurs adversaires réduire la marque à deux reprises en seconde période.