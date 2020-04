Le Conseil d’Administration de l’ARBH s’est réuni jeudi soir pour évoquer l’avenir de la saison. En fin de soirée, la décision est tombée.

Les championnats de la Belgian League Dames et Messieurs sont arrêtés définitivement. Au sujet de la DH, la décision a été prise conjointement avec la Top Hockey League.

Les classements, qui avaient été arrêtés le 12 mars à la suite de la 12e journée, ont été figés après la 11e journée de championnat. Ainsi, chacun a affronté tous ses adversaires à une reprise ce qui rend le ranking plus équitable.



Les deux premiers de chaque division montent afin de respecter les efforts et le projet sportif de ces clubs. On songe au Daring qui était déjà assuré de monter en DH le 8 mars. En revanche, il n’y aura pas de descendants afin de ne pas pénaliser les équipes en bas de classement qui n’auront pas pu défendre leur place jusqu’au bout.



Autre conséquence, le Léopold n’a pas reçu la chance de reconduire son titre. Il a été décidé de ne pas désigner de champion car, selon l’ARBH, 11 journées de championnat n’est pas un nombre suffisamment représentatif. Le Léo, qui menait au nombre de points, est donc privé d’un doublé qu’il aurait pourtant mérité.



Pour les messieurs, le Léopold, Gand et le Dragons joueront l’EHL la saison suivante alors que, chez les dames, la Coupe d’Europe concernera la Gantoise et le Braxgata.

Si le Léo est perdant, le Beerschot et le Watducks sont également contraints à une saison blanche alors qu’ils avaient les armes pour jouer l’EHL la saison prochaine.



Toutes ces décisions conduisent à une Division d’Honneur à 14 la saison prochaine ! Le Daring et l’Old Club montent alors que Namur et l’Antwerp se maintiennent. Il faudra trouver dans la place dans un calendrier saturé en cette année olympique et de championnat d’Europe sans oublier la Pro League !



La structure de ce championnat inédit est en discussion. Le but affirmé est de revenir à une DH à 12 pour septembre 2021.



En ce qui concerne l’Open League, les Mineures, les Masters, les ladies, les Gents et les jeunes, la porte est encore laissée ouverte à une éventuelle reprise.



Plus tôt dans la journée, Fabrice Rogge nous avait partagé les résultats des votes des membres de la THL. Les mesures prises par les dirigeants de l’ARBH respectent les demandes à l’exception du titre non remis au Léopold. “Nous sommes conscients qu’il n’existe aucune bonne solution”, commentait le président de la THL, Fabrice Rogge.