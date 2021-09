L'Australie a dans la foulée décidé de ne pas participer à la prochaine Coupe du monde de hockey en salle, organisée début février 2022 à Liège, et de déclarer forfait pour les deux Coupes du monde juniors qui doivent se dérouler en fin d'année en Inde (messieurs) et en Afrique du Sud (dames). L'Australie, battue par la Belgique en finale olympique chez les messieurs et 5e chez les dames à Tokyo, base sa décision sur les exigences liées à la quarantaine obligatoire pour toute personne rentrant ou sortant du pays. "Sur base de l'évaluation des risques et des conseils de santé actuels du gouvernement australien, Hockey Australia (HA) n'envisage pas pour le moment de voyages à l'étranger pour ses équipes nationales", a déclaré le CEO de la fédération Michael Johnston, dans un communiqué de presse.

A l'instar de la Hockey Pro League et les Coupes du monde juniors, HA a également décidé de s'absenter de la future Coupe du monde de hockey en salle qui se tiendra en février prochain en Belgique, au Sart Tilman (Liège). L'événement devait se tenir en février 2021, mais a été reporté d'un an en raison de la pandémie. Lors de l'édition précédente, à Berlin en 2018, l'Australie avait terminé 4e chez les messieurs et 6e chez les dames.