Coup de tonnerre: le Léo, puni, jouera les barrages au lieu du titre !

La Gantoise recevra le Watducks samedi à 12h30 pendant que le Braxgata accueillera le Racing. Et le Léopold ? Il a été reconnu coupable d’infraction à l’article 8 dans l’affaire Monja. Par conséquent, le puissant club représenté au comité de contrôle par maîtres Spreutels et Ledure, a perdu les 17 points conquis avec l’international argentin sur le terrain. Le Léopold dégringole à la 10e place et devra se farcir les barrages contre Malines ou Namur. L’Orée évite le barrage. Gand joue le play-off. Le Watducks affrontera gand et non le Braxgata en demi. Le Racing se déplace au Braxgata au lieu de recevoir le Léopold samedi.



Le club ucclois avait prévenu qu’il irait en appel afin de faire entendre et respecter sa voix. Il avait aussi menacé l’ensemble du monde du hockey s’il tombait. Dans un premier temps, les play-offs se joueront donc sans le Léo. Il n’est pas exclu que l’appel change la décision du comité de contrôle ce qui obligerait l’ARBH à rejouer des play-offs dans les prochaines semaines.



Du côté des dames, l’ordre des quatre premiers clubs changent aussi. Ce n’est plus le Racing qui doit se farcir Gand en demi-finales, mais bien le Braxgata. Le Racing jouera face au Dragons. Quant au classement, le Léo file en Division 1.



Dans l'affaire des deux joueurs argentins (Federico Monja et Agustina Albertarrio) que le Léopold a fait jouer avec un visa touristique, le Comité de Contrôle (organe juridique de l'ARBH) a reconnu le Léopold coupable d’infraction à l’article 8 du Règlement d’Ordre Intérieur de l’ARBH et d’infliger un forfait au Léopold pour tous les matchs joués avec les deux joueurs argentins. Le Comité de Contrôle a également décidé de rendre cette décision exécutoire nonobstant appel, ce qui veut dire que les demi-finales des play-offs devront se dérouler aux dates prévues (samedi 30/04 et dimanche 1/05).



Suite à cette décision les classements en ION Men’s League et Belfius Women’s League donnent le résultat suivant :



ION Men’s League

1. Waterloo Ducks

2. Racing

3. Braxgata

4. Gantoise

5. Leuven

6. Herakles

7.Dragons

8. Daring

9. Orée

10. Léopold

11. Beerschot

12. Antwerp



Belfius Women’s League

1. Gantoise

2. Dragons

3. Racing

4. Braxgata

5. Waterloo Ducks

6. Daring

7. Victory

8. Antwerp

9. Herakles

10. White Star

11. Mechelse

12. Léopold



Les demi-finales de ce week-end sont donc planifiées de la suite : ION Hockey League messieurs

30/04 12:30 Braxgata-Racing

30/04 12:30 Gantoise-Waterloo Ducks

1/05 12:30 Racing-Braxgata

1/05 12:30 Waterloo Ducks-Gantoise



Belfius Hockey League dames

30/04 15:30 Braxgata-Gantoise

30/04 15:30 Racing-Dragons

1/05 15:30 Dragons-Racing

1/05 15:30 Gantoise-Braxgata