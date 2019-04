Hockey Les Brabançons ont gagné le droit de défier le Dragons en quarts. Un club belge est donc assuré du dernier carré de cet EHL.

Ce mercredi à Eindhoven, face aux Anglais de Surbiton, le Watducks est allé chercher sa qualification en quart de finale de l’EHL avec les tripes.

Après un match très serré et sans beaucoup d’occasions de but, l’équipe de Coche De Greve s’en est finalement sortie lors de la séance de shoot-outs. Cette victoire permet aux Waterlootis de retrouver au prochain tour le Dragons qui vient de leur donner une fameuse claque en quart de finale aller du championnat de Belgique.

"Nous avons une revanche à prendre face au Dragons, explique John-John Dohmen. Nous les avions pratiquement laissés gagner dimanche et nous avons été mauvais. Nous avons montré ici à Eindhoven que nous avions le niveau et la mentalité."

Même son de cloche du côté de Simon Gougnard, qui aura réussi son match en amenant de l’accélération dans le jeu de son équipe.

"C’est clairement une revanche qui s’offre à nous, avance le Red Lion. Nous tenterons de contrôler la balle le plus possible et de jouer notre jeu sans enflammer la partie trop vite. Nous sortons d’un match très difficile avec une équipe qui part dans tous les sens. C’était l’occasion de prouver que nous n’étions pas en EHL pour rien. Nous allons rejouer le Dragons et cela s’annonce un petit challenge intéressant pour nous."

Un challenge qui arrive au bon moment pour le coach Xavier De Greve. Si le jeu affiché par son équipe n’a peut-être pas été fabuleux durant cette rencontre face aux Anglais, ses joueurs ont affiché une mentalité irréprochable qui faisait plaisir à voir.

"Nous avons beaucoup travaillé sur le mental depuis notre défaite face au Dragons, analyse le T1 du Watducks. Mes joueurs ont bien réagi face à une équipe qui n’a rien lâché. Nous avons clairement gagné cette rencontre au mental. On espère aller jusque dans le Final Four. Ce match arrive au bon moment contre une équipe du Dragons composée de gars en très bonne confiance. Nous allons tout faire pour effacer la défaite du week-end passé."

Une chose est certaine : la Belgique comptera au moins un représentant dans le dernier carré de l’EHL cette saison.

Entre le Dragons et le Watducks, le match a déjà débuté…