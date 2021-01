ÀBoom, une page s’apprête à se tourner en fin de saison. La direction du Braxgata a décidé de ne pas prolonger son gardien, David Van Rysselberghe, présent au club depuis quatre ans. "Ils m’ont annoncé qu’ils allaient miser sur un gardien plus jeune que moi à l’avenir", nous explique celui qui vient de fêter ses 34 ans. "Ce n’est jamais drôle de se retrouver du jour au lendemain sans réel futur mais le Braxgata a été très correct avec moi. Quand nous avons démarré la nouvelle saison, je me suis dit que cela me tenterait bien de rester une saison de plus au club plutôt que de trouver un nouveau challenge. Mais c’est peut-être finalement le bon moment de me lancer dans un nouveau projet."