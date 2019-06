L'ARBH s'est réunie en AG dimanche matin. Parmi les points à l'ordre du jour, la formule de championnat avait été discutée et soumise à un vote.

Le seul changement concerne les quarts de finale qui se joueront au meilleur des 3 manches ce qui sera sportivement plus équitable. L'autre point du jour concernait les paris sportifs. Il a été établi noir sur blanc qu'un joueur d'un club ne pouvait pas parier sur une équipe de son club. De plus, un joueur ne peut pas parier sur une équipe de sa division. Il est également clair que le championnat démarrera le 15 septembre. Les matches qualificatifs pour les JO se joueront en Belgique pour les Red Lions les 1er et 3 novembre. S'ils sont champions d'Europe, ils seront automatiquement qualifiés.