Un tout nouveau championnat débute. Il reprend l’ancienne formule des 22 rencontres en ligne pour les 12 équipes engagées. Il s’agira donc de calculer différemment et de ne plus spéculer sur une présence dans le top 8 ou de consacrer les rencontres du premier tour à une préparation.

Toujours plus fort

Le niveau du championnat belge continue de se renforcer, même s’il reste encore loin du niveau de nos voisins. Benjamin Van Hoof, actuel T2 de l’Antwerp, le vit depuis une dizaine d’années : "Oui, le niveau augmente d’année en année ; on a plus d’étrangères de renom qui rejoignent la Belgique. Nos jeunes Be Gold qui intègrent la DH sont plus fortes que celles d’il y a cinq ans."

Avec 53 transferts entrants et 61 sortants, comprenant respectivement 38 et 24 étrangères, on constate une arrivée importante de joueuses venant d’Espagne et d’Argentine. Avec de grands noms comme Albertario, Toccalino ou Pons. Les jeunes Belges vont devoir se frayer, ou plutôt forcer, un passage dans les noyaux ainsi "renforcés".

Avec la nouvelle structure en ligne, il s’agira de ne pas gâcher de points car ceux-ci compteront tous au décompte final : "Avec le système du premier tour de la saison passée, on pouvait commencer calmement. Ici, il ne faudra pas traîner et prendre vite les points. Je vois au moins cinq équipes qui peuvent viser le top 4 : Dragons, Racing, Braxgata, Gantoise et nous (Antwerp), plus le Daring, qui nous a surpris la saison passée, et une autre éventuelle surprise."

Deux grosses équipes descendront. La lutte pour éviter la descente sera terrible. Un bon départ ce week-end sera donc primordial.