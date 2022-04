Vincent Vanasch par-ci, Vincent Vanasch par-là. Le meilleur gardien du monde est au centre de nombreuses discussions en bord de terrain. Il a été cité avec insistance au Beerschot, mais le Bee est très proche de la D1. Selon certains "experts" des troisièmes mi-temps, il était susceptible de porter les maillots du Léopold ou de Gand. "Et pourquoi pas avant-centre du White Star", rigole le principal intéressé, qui ne nie pas être au cœur d’un engouement. "Tout est parti de Rot-Weiss Cologne qui a fait signer un gardien U21 allemand qui est déjà dans la hiérarchie en A", reprend plus sérieusement The Wall.