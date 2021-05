Le Watducks ne se résume pas qu’à sa classe biberon. Cette saison, quelques piliers ont encadré la fougue de cette jeunesse. Elliot Van Strydonck, vice-capitaine, a de l’expérience à revendre.

Les jeunes sont ambitieux. C’est là que le rôle des plus vieux est déterminant. Elliot Van Strydonck a pas mal bourlingué dans le milieu du hockey. Produit du Léo, il a pris part aux Jeux de 2012 et 2016 avec un âge d’or durant 4 ans. Au sommet de sa carrière, il a rejoint l’invincible armada d’Oranje Zwart où il a joué notamment avec Thomas Briels et Vincent Vanasch. "J’ai beaucoup appris à Eindhoven, assurément la meilleure équipe de club." Et pour cause, il jouait avec 16 internationaux. "Nous étions 12 ou 13 internationaux en A sans oublier les 3 ou 4 qui évoluaient en U21 aux Pays-Bas."