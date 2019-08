Les Pays-Bas, N.1 mondiaux et tenants du titre, se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro féminin de hockey lors de la 3e et dernière journée de la phase de poules, mercredi à Anvers.

Les championnes du monde ont battu la Russie (FIH-23) par 14 buts à 0 dans le groupe A et sont assurées de participer au dernier carré, quel que soit le résultat du match à suivre entre la Belgique (FIH-9) et l'Espagne (FIH-7). Elles termineront premières de la poule si Red Panthers et Red Sticks devaient partager l'enjeu, et deuxièmes si l'une des deux équipes s'impose.

Les Néerlandaises menaient 5-0 à la pause grâce à des buts de leur capitaine Eva de Goede (1e ps, et 17e), Lauren Stam (15e pc), Caia van Maasakker (19e pc) et Marloes Keetels (24e pc). En deuxième mi-temps, à nouveau van Maasakker (34e pc), Marijn Veen (37e et 54e), Kelly Jonker (43e et 52e) Lidewij Welten (47e et 49e) Margot van Geffen (51e) et Frederique Matla (58e) ont alourdi le score.

Au classement du groupe avant le dernier match entre la Belgique et l'Espagne, les Pays-Bas totalisent 5 points et possèdent une différence de buts de +14. Avant leur affrontement, la Belgique (+3) suit avec 4 unités, comme l'Espagne (+1). La Russie, 4e avec 0 point, est éliminée et jouera pour le maintien.

L'équipe victorieuse en soirée dans le duel entre la Belgique et l'Espagne, terminera première de ce groupe et éliminera son adversaire. Elle sera alors opposée à l'Allemagne (FIH-5) vendredi pour une place en finale. Les Pays-Bas prendraient alors la 2e place et hériteraient de l'Angleterre (FIH-4), 1ère de la poule B, en demi-finales. En cas de match nul par contre entre Red Panthers et Red Sticks, les Oranje termineront 1ères et seront alors opposées en demi-finales à l'Allemagne, 2e du groupe B. La Belgique hériterait alors de l'Angleterre et l'Espagne serait éliminée.