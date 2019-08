L'Espagne, 9e nation mondiale, est la première finaliste de l'Euro messieurs d'Anvers.

Les Espagnols ont en effet créé la surprise en battant les Pays-Bas (FIH-3), tenants du titre, par 4 buts à 3 dans la 1e demi-finale, jeudi soir à la Wilrijkse Plein. En finale, l'Espagne sera opposée au vainqueur de la 2e demi-finale qui opposera en soirée la Belgique (FIH-2) à l'Allemagne (FIH-7).

Les Espagnols, entraînés par le Français Frederic Soyez, réalisent là leur plus beau fait d'armes depuis le titre de vice-champion olympique obtenu en 2008 à Pékin. Ils ont pris l'avance en 1e mi-temps grâce à deux penalty corners (pc) transformés par l'ancien Louvaniste Pau Quemada (2e et 19e). Josep Romeu, sur un nouveau pc tiré par Quemada, à triplé l'avance en début de seconde période (34e), avant que Ricardo Sanchez ne porte l'estocade à 4-0 (50e). Les 'Oranje' se sont réveillés bien trop tard, inscrivant trois buts dans les sept dernières minutes, via Billy Bakker (53e) et Jip Janssen (59e et 60e), tous les trois sur pc dont le dernier à 5 secondes du coup de sifflet final.

Les Pays-Bas, quintuples champions d'Europe et vainqueurs de deux dernières éditions, joueront samedi (18h00) pour le bronze contre le perdant du duel à suivre entre les Red Lions, champions du monde en titre, et l'Allemagne.