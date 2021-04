C'est ce qu'ont fait savoir vendredi la fédération néerlandaise de hockey (KNHB), ainsi que la fédération européenne (EHF), précisant que la vente des tickets était désormais ouverte. Après concertation avec les autorités compétentes la KNHB et l'EHF ont établi un plan permettant d'accueillir environ 2.700 spectateurs par journée de compétition, alors qu'en temps normal 9.500 personnes peuvent suivre les matchs dans le Wagener Stadion. Après leur inscription et leurs liens familiaux, les supporters sont répartis suivant un système de bulles, une distance d'1,5 mètre devra être respectée entre chaque bulle. La preuve d'un test négatif au Covid-19 sera également indispensable pour pouvoir assister à l'Euro.

Pour Erik Gerritsen, le directeur général de la fédération néerlandaise, la décision d'accueillir plus de supporters pourrait être prise fin mai, mais tout dépendra de la régression de la pandémie. Dans le cas d'une reprise du coronavirus et d'une décision de disputer l'Euro à huis clos, les tickets seraient dès lors intégralement remboursés.

Les Red Lions, champions du monde et d'Europe en titre, ont été versés dans le même groupe que l'Angleterre, l'Espagne et la Russie. Les Red Panthers seront quant à elle opposées en phase de poules à l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Les deux premières équipes de chacun des deux groupes se qualifient pour les demi-finales.