Dernier match de poule des championnats d'Europe à Anvers





Belgique - pays de Galles

Belgique L. Van Doren, de Sloover, Luypaert, A. Van Doren, Stockbroekx; Denayer, Wegnez, Gougnard; Briels, Boon, van Aubel,

Sur le banc: Hendrickx, Boccard, Dohmen, Charlier, De Kerpel, Kina, Vanasch

pays de Galles Fortnan; Kyriakides, Draper, Kelly, Prosser, Shipperley, Hutchinson, Bradshaw, G. Furlong, Gooch, Hawker;

Sur le banc: Naughalty, R. Furlong, Carson, Jones, Dolan-Gray, Francis, Tranter

Les arbitres: MM. B. Bale (Ang) et A. Ortiz (Esp)

Carte verte:

Carte jaune:

Les buts: 15e Hendrickx sur pc (1-0), 15e Boon (2-0)

Contexte

La Belgique est déjà qualifiée pour les demi-finales des championnats d'Europe à Anvers. Les Red Lions, assurés d'être premiers de la poule, connaissent déjà leur adversaire. Elle jouera face à l'Allemagne. Les Belges ne sont que 17 sur le terrain. Gauthier Boccard, blessé légèrement au dos, a été mis au repos.

Premier quart-temps

Les équipes s'observaient calmement durant les premières minutes. Les Belges prenaient déjà l'ascendant dans le jeu. Boon était le premier à tester les réflexes de Fortnan. Le une-deux avec De Kerpel était beau. De Kerpel était proche du premier but, mais sa déviation passait à côté. Sur une longue passe, c'est Tom Boon qui était un peu court pour la dévier. Nico De Kerpel ne profitait pas d'un moment d'inattention des Gallois. Gooch sortait blessé. Briels était à son tour mis au tapis. Décidément, il n'a pas de chance depuis le Grand Final de Pro League. Il se relevait, mais sortait du terrain en courant avec Julien Rysman. Le rythme n'était pas dingue. Les Belges contrôlent sans forcer les échanges. Loïc Van Doren touchait une première balle à la 10e minute. On sentait que les Belges ne cherchaient pas encore à accélérer. De Kerpel pensait obtenir le premier pc du match à la 15e minute. L'arbitre ne bronchait pas. Boon demandait la video. La video confirmait le premier pc. Hendrickx soignait ses stats sur pc (1-0). Arthur Van Doren récupérait la balle et servait à l'entrée du cercle Tom Boon qui croisait un tir (2-0). Il n'y avait que 30 secondes entre les deux buts belges.