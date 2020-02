L'équipe allemande de Club an der Alster a décroché son 3e trophée de club champion de l'Euro Indoor Cup messieurs de hockey en salle, dimanche à Poznan, en Pologne.

Les Hambourgeois, déjà vainqueurs en 2005 et 2012, ont battu en finale les Autrichiens d'Arminen par 3 buts à 1. Les champions de Belgique du White Star n'ont pu eux éviter la relégation malgré la performance de Philippe Simar, meilleur buteur du tournoi avec 20 buts.

Malgré leur bonne opposition face aux deux finalistes en phase de poules, les Etoilés ont failli dimanche dans le match décisif pour le maintien, battus 7-5 par les Russes d'Ekaterinbourg, renvoyant la Belgique en division B, où les Everois, sacrés récemment champions de Belgique, seront engagés en 2021.

"Notre noyau étant très étriqué, il est n'est pas anormal qu'un manque de récupération ait joué sur la fin du tournoi", a pensé Philippe Simar, qui avec 20 buts sur le tournoi devient le meilleur buteur depuis la décennie sur le championnat après les 18 goals de la vedette allemande Moritz Fürste en 2019. "Avec les 45 buts en championnat national, j'arrive en somme à 65 buts sur la saison pour le White (soit une moyenne de 3 buts en 21 matchs, sans compter les 10 buts marqués pour les Indoor Red Lions lors de l'Euro de Berlin, ndlr). Le fait d'avoir évolué quasiment 90 pc du temps avec l'équipe a certainement joué en ma faveur", s'est excusé le joueur de l'Orée en extérieur. "En tant qu'attaquant, nous n'avons jamais su créé le break dans aucun match parce qu'il nous était impossible ce mettre une pression durant 40 minutes. Et au lieu de faire parfois la différence nous avons toujours ressenti le besoin de récupérer en jouant de façon un rien plus défensive", a expliqué le Bruxellois qui ne désormais ne pourra plus échapper à l'oeil attentif du staff des Red Lions en extérieur de Shane McLeod.

Classement final: 1. Club an der Alster (All) 2. Arminen (Aut) 3. Minsk (Blr) 4. Poznan (Pol) 5. Complutense (Esp) 6. Ekaterinburg (Rus) 7. White Star (BEL) * relégué en div.B 8. Partille (Suè) * relégué en div.B