En battant l'Autriche 5-0 dans leur deuxième et dernier match de la poule C pour le maintien, les Young Red Lions, l'équipe belge masculine des moins de 21 ans, a terminé à la cinquième place de l'Euro juniors de hockey, dimanche midi à Valence, en Espagne.

Déjà assurés depuis samedi de leur maintien dans la plus haute division, mais également de leur présence à la prochaine Coupe du monde juniors, les joueurs de Jeroen Baart ont rapidement mené à la marque via Roman Duvekot, après 8 minutes dans le premier quart-temps.

Max Muschs a doublé l'avance dans le 2e quart sur pc (17e), avant que William Guislain (28e) et à nouveau Muschs sur pc (30e) ne portent le score à 4-0 au terme de la première mi-temps.

Thibeau Stockbroekx a encore creusé l'écart dans la dernière période (50e).

La Belgique termine ainsi en tête du groupe C avec 9 points. La France et la Pologne, toutes deux 3 unités et qui se rencontrent plus tard, se disputeront la 6e place, afin d'échapper à la relégation que n'a pu éviter l'Autriche (0 pt).

Les deux derniers de la poule descendent en effet en division B, tandis que les six premières équipes du tournoi sont assurées de leur ticket pour les prochains Mondiaux juniors.

Plus tard dans la journée, la petite finale pour le bronze opposera l'Espagne aux Pays-Bas, tandis que l'Allemagne et l'Angleterre se disputeront le titre continental.

La Belgique, vice-championne d'Europe il y a deux ans, déjà à Valence, avait été écartée du dernier carré en terminant troisième de son groupe A après une défaite 0-2 devant l'Espagne, un partage 1-1 avec l'Angleterre et un succès 6-0 contre la Pologne.

Vu le changement de date pour la prochaine Coupe du monde juniors, déplacée de 2020 à 2021, les prochains Euro juniors se dérouleront dorénavant toutes les années paires. Etant donné le calendrier chargé l'an prochain, le tournoi sera sur invitation en 2020, et il faudra attendre 2022 pour le suivant Euro juniors officiel.