Le club allemand du Rot Weiss Cologne sera l'adversaire du Waterloo Ducks en finale de l'Euro Hockey League, la plus importante compétition européenne de clubs, lundi à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Le lauréat de l'édition 2017 s'est imposé dans sa demi-finale 3-1 face aux Espagnols du Polo de Barcelone, tombeur en huitièmes de finale du Léopold. Plus tôt dans l'après-midi, le Watducks était devenu le deuxième club belge à se hisser en finale de l'EHL après sa victoire aux shoot-outs 3-1 contre les Allemands de Mannheimer (1-1 au terme du temps réglementaire). Cologne a pris l'avance en fin de premier quart-temps sur pc, via Christopher Rühr. Rejoint peu avant la mi-temps sur un but de plein jeu de Lucas Baron, le club allemand a pris définitivement les devants dans le troisième quart sur deux pc, transformés tous deux par Tom Grambusch.

Si Cologne a déjà connu les honneurs des lauriers, ce ne sera jamais que sa deuxième participation en finale de la compétition. Le Waterloo Ducks n'avait quant lui jamais dépassé le stade des quarts de finale avant cette 12e édition.

Fait inédit, c'est la première fois qu'aucun club batave ne participe au match pour le titre depuis la création de la compétition en 2007.

Le match pour le bronze entre Mannheimer et le Polo de Barcelone est programmé dimanche dès 13h00 et la finale entre le Watducks et Cologne à partir de 15h15.