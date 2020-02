La rencontre opposant la Nouvelle-Zélande à la Belgique n’a duré que 7 minutes soit le temps nécessaire pour les Red Lions de marquer 3 buts et de tuer au passage tout suspense même si la fin du 3e quart-temps n’a pas été idéale.

“Nous marquons après 40 secondes sans que la Nouvelle-Zélande ne touche la balle”, se réjouit l’un des Red Lions les plus heureux du jour, Felix Denayer. Vendredi, il avait franchi le cap des 30 ans avec ses amis du hockey. “Je considère ce groupe comme ma deuxième famille.” Flex a été couvert de cadeaux: une statue qui fait des swings de Boon et Plennevaux, un gâteau, le brassard de capitaine remis par Thomas Briels laissé au repos et... deux assists d’Arthur Van Doren aux 3 et 5e minutes.

(...)