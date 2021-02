Frustré par une année 2020 blanche, Félix Denayer a hâte de renouer enfin avec l’émotion d’un match officiel.

Les Red Lions ont les crocs. Eux qui restent sur 93 jours sans match officiel n’ont joué que 11 rencontres en 2020. Et pas les Jeux olympiques.

Si la Pro League n’a pas l’aura des grandes compétitions, elle mérite le respect. Et a une vraie utilité: les hommes de McLeod doivent utiliser ces matchs pour gagner leur sélection pour les JO, et justifier leur rang de n°1 mondiaux. Ces deux rencontres à Valence ne seront pas des parties amicales. En plus, les Red Lions sortent de trois semaines d’un stage très chargé sur le plan physique. De nombreux records personnels de puissance et d’endurance ont été battus.