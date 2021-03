Côté cour, Felix Denayer pèse 319 sélections en Red Lion et plus de 15 ans de présence en équipe première du Dragons. Côté jardin, le joueur de 31 ans joue son rôle d’influenceur avec ses 25 000 followers sur Instagram ou ses 12 000 fans sur Facebook. Le roi du stick est aussi le roi de la communication. "Flex" court depuis sa plus tendre enfance derrière les plus grands défis.

Champion du monde et champion d’Europe, l’Anversois ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Les trophées ne prennent du relief que s’ils sont partagés avec les fans. Il passe volontiers des heures chaque semaine à léguer son vécu à la jeune génération.