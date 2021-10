L'Inde, médaillé de bronze chez les hommes et seulement 4e chez les femmes, a étonnamment empoché tous les trophées. Alexander Hendrickx et Arthur Van Doren ont été devancés par la star indienne Harmanpreet Singh. Celui-ci, avec 52,11 points, a largement précédé Hendrickx, meilleur buteur à Tokyo (24,88 pts) et Van Doren (12,84), double lauréat en 2017 et 2018. Elu en 2019, Singh se succède à lui-même (les trophées n'avaient pas été remis en 2020 en raison de la pandémie).

Vincent Vanasch est quant à lui passé à côté d'une 4e récompense consécutive comme meilleur gardien mondial. L'Indien PR Sreejesh (58,34 pts), a en effet été sacré devant Vanasch (34,40) , renvoyé au 2e rang. Une place dont doit également se contenter le coach des Red Lions, Shane McLeod. Le Néo-Zélandais qui a conduit ses troupes aux succès européen, mondial et olympique, a terminé 2e avec 40,74 points, derrière l'entraîneur australien de l'Inde Graham Reid (50,93). Pour clôturer la razzia indienne, le trophée de la Rising Star (meilleur espoir) est allé à Vivek Prasad.

Chez les dames également, les championnes olympiques néerlandaises, championnes du monde et d'Europe, n'ont pas été récompensées. Là aussi tous les prix sont revenus à l'Inde, avec la meilleure joueuse mondial pour Gurjit Kaur, la meilleure gardienne à Savita, comme Rising Star Sharmila Devi et pour clôturer le meilleur coach au Néerlandais Sjoerd Marijne, ? entraîneur de l'équipe indienne.

Pour déterminer les gagnants, les votes des fédérations nationales (capitaines et entraîneurs, soit 50%), ont été ajoutés à ceux des fans et des joueurs (25%) ainsi que les médias (25%). Au total, 79 fédérations et 300.000 supporters ont voté.