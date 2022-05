Bloemendaal a remporté le championnat des Pays-Bas en battant Pinoké samedi (3-0) lors de la finale retour. Il s’agit du second titre de rang pour le club d’Hollande-Septentrionale qui fait office de place forte du hockey batave après avoir également remporté les deux dernières éditions de l’EHL.

Pinoké, avec Sébastien Dockier et Alex Hendrickx, a dû se contenter de la deuxième place. Le Red Lion Arthur Van Doren est revenu avec nous sur cette saison exceptionnelle. "Évidemment, nous sommes très fiers de ce titre qui couronne une saison presque parfaite. Nous avons terminé le championnat en ligne avec 14 points d’avance, nous avons réalisé une saison spéciale. En finale, nous avons affronté une excellente équipe de Pinoké et la victoire lors de la manche aller nous a permis de terminer le travail à domicile après une excellente performance."

Arthur Van Doren est en train de se forger un palmarès fabuleux. Rendez-vous compte, sur les deux dernières saisons, il a remporté deux fois l’EHL, deux fois le championnat domestique et le titre olympique !

Il n’a connu qu’une défaite, en demi-finale de l’Euro 2021 contre les Pays-Bas aux shoot-out. C’est unique ou presque dans l’histoire du hockey sur gazon. "Je dois dire que je ne fais pas très attention à tout cela, je ne m’attarde pas beaucoup sur les statistiques. J’ai la chance de faire partie de deux équipes très fortes, Bloem et les Red Lions, et je m’y amuse beaucoup, et je pense que cela se voit sur le terrain. Cela me permet de remporter de nombreux trophées."

Le meilleur joueur du monde 2017 donne ses objectifs pour cet été et jusqu’à la Coupe du monde.

"Je vais rejoindre le noyau de l’équipe nationale la semaine prochaine pour les matchs de Pro League puis je prendrai du repos. En août, ce sera reparti pour les entraînements en club avec aussi les échéances en équipe nationale. Nous comptons bien être à nouveau champions du monde. Ce sera l’objectif principal des six prochains mois."