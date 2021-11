Le Gantois Florent van Aubel est le premier joueur à remporter le Stick d’or à quatre reprises.

Florent van Aubel est entré un peu plus dans l’histoire du hockey belge en devenant, le 11 novembre 2021 à Schelle, le premier joueur à soulever le Stick d’or à quatre reprises (2012, 2018, 2019 et 2021). Le fidèle attaquant du Dragons ne court pas vraiment derrière les honneurs. Il ne ressent pas le besoin de capter la lumière en dehors des terrains. Son humilité constitue l’une de ses marques de fabrique.

Celui qu’on surnomme tantôt Flo, tantôt le Magicien, n’a jamais tiré la couverture à lui. Il appartient à cette catégorie, rare, d’attaquants qui ressentent plus de bonheur à délivrer un bel assist plutôt qu’à planter un goal. Son altruisme est déroutant dans un monde sportif qui est de plus en plus dirigé par l’argent. Sa fidélité au Dragons n’en est qu’une preuve parmi d’autres. Que Florent van Aubel soit un grand joueur sonne comme une évidence. Il se hisse même dans la catégorie de ceux qui parviennent à mettre leurs coéquipiers dans de si bonnes conditions qu’ils haussent le rendement de tout un groupe.

(...)