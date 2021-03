Pendant que les 8 équipes du play-off jouissent d’un week-end de repos, la course au maintien ne connaît aucun répit. Le Daring et l’Antwerp poursuivent leur course au top 3 du play-down. Les Molenbeekois se rendent à Namur avec les 3 points comme objectif. "Nous jouerons Namur puis l’Old Club à deux reprises, ajoute Geoffroy Cosyns. Nous devons prendre les 9 points."