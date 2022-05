Louvain-la-Neuve a sorti le grand jeu pour recevoir les finales messieurs et dames ce week-end. Les joueurs aussi. Malgré un climat lourd à la suite de l’affaire du Léo, le sport a repris le dessus en attendant la suite de la procédure. Le temps d’un week-end, les affaires seront classées pour déterminer les successeurs du Dragons et de la Gantoise.

Le Racing fait figure de favori. Équipe d’une irrégularité mystérieuse cette saison, elle a réussi à gommer les quelques défauts qui ont souvent ruiné ses espoirs de titre. Grâce au travail de Fulton-Bergez, les Rats ont appris à contrôler leurs émotions lors des moments clefs comme un play-off. Avec la charnière Gucassoff - Wegnez - Meurmans/Truyens - Charlier/Cosyns, le noyau ne manque pas d’expérience au plus haut niveau. Ils ont tous remporté une - ou deux - médailles olympiques. Mais, seuls Gucassoff et Truyens sont des rescapés de la fameuse génération dorée du Racing formée par Luc Melotte. Elle aurait dû collectionner les titres, mais le Dragons et le Watducks ont contrarié les plans. Cette année, le Racing est débarrassé des deux plus brillantes équipes du XXIe siècle. Il affronte une équipe de Gand qui, malgré quelques joueurs d’expérience, ne connaît pas le stress d’une finale de play-off. Les planètes semblent bien alignées pour que l’année 2022 soit placée sous le signe du Rat.

"Si nous jouons notre jeu, nous avons de réelles chances, se lance Jérémy Gucassoff. Nous devons éviter toute forme de pression inutile."

(...)