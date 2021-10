Le 22 septembre 2020, Hélène Brasseur est apparue discrètement sur le terrain de Düsseldorf lors d’un match de Pro League face à l’Allemagne qui préparait les Jeux olympiques. Derrière ce visage angélique et sa corpulence frêle, se cache une guerrière prête à tout pour gagner.

Elle n’est pas la plus grande, ni la plus rapide, mais la Gantoise monte sur le podium des filles les plus déterminées. Hélène Brasseur, perfectionniste dans l’âme, s’interdit catégoriquement de laisser passer son adversaire. Avec elle, le rideau défensif est fermé. "Je pense être courageuse, dit-elle avec douceur. Je donne tout pour gagner même si je dois laisser un œil sur le terrain ou si on me casse un doigt."

