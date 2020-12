Herakles - Racing : un match de hockey entre amis et en famille Hockey Thibaut Vinel © Belga

Herakles - Racing, malheur au vaincu… Même si l’Herakles et le Racing doivent encore jouer un match samedi, tous les projecteurs sont déjà braqués sur la grande finale de dimanche où le vainqueur filera in extremis en play off. Le contexte Covid, le froid, l’enjeu, autant de paramètres que les deux phalanges devront digérer pour éviter le stress du play down.