Ce mardi, nous vous indiquions que Tom Boon et Cédric Charlier, deux joueurs du Racing, avaient remis leur démission. Dans les faits, cela voulait dire que les deux Red Lions laissaient la porte ouverte à un départ du club ucclois.

Et il semblerait que Charlier soit en effet tout proche d'un départ : d'après nos informations, le joueur de 31 ans devrait rejoindre le Dragons. Alors que l'international belge était annoncé du côté de Louvain ou encore de l'Orée, ce serait finalement le club brasschatois qui empocherait le gros lot.

Si rien n'est encore officiel, l'information concernant celui qui a joué à Uccle Sport pourrait être confirmée ces prochaines heures voire ces prochains jours.

Ce jeudi après-midi, le Racing a d'ailleurs annoncé de "ne pas poursuivre le contrat encours pour les prochaines saisons" avec le joueur.

malgré une revalorisation contractuelle progressive prévue chaque année, la nouvelle demande formulée par Cédric Charlier a été jugée déraisonnable par le Racing, et donc le contrat prévu jusqu’en 2021 a été résilié.

"Après 10 ans de collaboration, Cédric quitte le Racing en reconnaissant tous les efforts financiers et techniques que le club a fait pour faire progresser sa carrière, et le Racing remercie Cédric pour son engagement envers le club, ce qui lui a permis d'évoluer au plus haut niveau tant national, qu'international. Le Racing, tout en regrettant son départ, lui souhaite bonne chance dans son évolution de carrière. "