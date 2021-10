Le Dragons n’avait jamais perdu cette saison et semblait devoir vivre un championnat tranquille à l’ombre de l’invincible Gantoise. C’en est fini ce dimanche et le bourreau des Anversoises semble bien lancé vers un retour au sommet. Le Dragons a pourtant mené deux fois à la marque. D’abord via Raye dès la 2e minute, puis par Magis sur pc après l’égalisation de Versavel. C’est cette dernière qui allait orienter la rencontre en marquant deux buts en deux minutes, aux 49e et 51e minutes. L’internationale espagnole Pons scellait la victoire boomoise à la 64e minute.

Un seul but

L’autre rencontre nous a laissé sur la faim. Le Léopold devait logiquement s’imposer face à la lanterne rouge du Mechelse. Les choses ne débutaient pas trop mal puisqu’au premier pc du Léo, Mommens trouvait les filets d’un sleep pourtant pas trop puissant. Le Léopold dominait de la tête et des sticks tout le premier quart, puis butait en second quart sur une défense hombeekoise plutôt solide. La gardienne du Mechelse allait sortir une tout grande prestation. Elle s’interposait sur les 2e et 3 pc ucclois et sur un tir à bout portant de Merino. Peu après la reprise, avec une pression moindre, les visiteuses s’installaient dans le camp du Léo, avec un premier revers de Bertram loin au-dessus, puis une situation confuse que Grimard éclaircissait et deux autres occasions, dont une pour Maccio trébuchait au moment de tirer. Le Léo se reprenait et obtenait deux nouveaux pc avant la fin du troisième quart : Spaeij était à l’interception. Le dernier quart débutait avec deux nouveau pc ucclois, toujours inefficaces. Sur l’un deux, la balle n’était pas arrêtée et sur la contre-attaque, le Léo concédait son premier pc que Grimard écartait en plongeant du stick. A la 65e, Merino envoyait un puissant tir sur la transversale. Le Mechelse poussait mais n’obtenait rien et finalement devait s’incliner. Pour le Léopold, ces trois points sont essentiels et le fait monter à la 7e place au classement.



Braxgata-Dragons 4-2

Léopold-Mechelse 1-0

Classement : 1. Gantoise 7m 21 pts (+40) 2. Dragons 8m 19 pts (+15) 3. Braxgata 8m 18 pts (+13) 4. Racing 8m 16 pts (+9) 5. Daring 9m 14 pts (-5) 6. Waterloo Ducks 8m 12 pts (-2) 7. Léopold 9m 10 pts (-2) 8. Victory 9m 10 pts (-6) 9. Antwerp 8m 9 pts (-8) 10. Herakles 8m 9 pts (-16) 11. White Star 8m 5 pt (-7) 12. Mechelse 8m 0 pt (-31)