C’est avec grande tristesse que nous apprenons le décès à l’âge de 75 ans d’Armand Solie, une grande figure de notre hockey.

Armand Solie a été international entre 1965 et 1978. Il a participé à 3 Jeux Olympiques et a été champion avec le Léopold. Il a reçu trois accessits au Stick d’Or en 67, 68 et 70. Originaire de la Gantoise, il fut à la base de la création de l’Indiana. Il y a quelques années, il avait repris un poste au club de Waregem. Il a été coach de nombreux clubs. Solie était un exemple de fair-play et de sportivité. Un grand Monsieur. A sa famille et à tous ses nombreux amis nos condoléances.