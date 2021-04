Dès l’entame du match, le Bee s’octroie une belle opportunité sur PC. Les visiteurs semblent bien en jambe. Le gardien mauve coache sa défense de la voix quand le danger se précise. Nous assistons à un agréable match amical. Cette rencontre est l’occasion pour certains jeunes de se montrer : Rogge, Hellin, De Bolle Gus et Du Montceau tentent d’être actifs.

Gand se crée deux belles occasions aux 10e et 12e par un actif Hellin. Les buffalos sortent de leur coquille. 15e Bel effort personnel de Duvekot qui ne peut conclure. A la 16e Hellin, encore lui, ouvre la marque (1-0)

Le Q2 à peine entamé, le Beerschot en profite pour égaliser par Duvekot qui met fin à une phase confuse (1-1) .A la 21e Rogeau ne peut conclure une belle descente.Steyaert se met en évidence sur un PC à la 23e qu’il détourne au prix d’une belle détente.

Le match devient plus confus, il y a de nombreuses pertes de balles liées à des relances parfois approximatives.

Après que Goyet se fasse réprimander, Masson fait 2-1 sur PC. Aux 38e et 39e les 2 gardiens se mettent en valeur en annihilant des actions adverses dangereuses. A la 45e Esquelin met fin à une belle combinaison dans le cercle des ours (3-1). Gand pousse encore et sur un contre le Bee obtient un stroke à la 52e qu’il galvaude suite à une nouvelle intervention décisive de Santiago.

Au début du Q4, les ours tentent de revenir…sans succès. Les buffalos en veulent plus et le Bee déforcé plie. Les visiteurs ont de plus en plus difficile d’enrayer la mécanique. A la 62e, Kina clôture la série sur un pc dans le plafond.

Les occasions se succèdent. Seul Perez lancé en contre tente d’inverser la tendance mais il est arrêté par Dubois bien revenu. 68e nouvelle belle sortie de Santiago. Gand gère la fin de rencontre et termine donc sur une belle note.

Buts :16e Hellin (1-0),20e Duvekot (1-1),38e Masson sur pc (2-1), 45e Esquelin (3-1), 62e Kina sur pc (4-1)