Le hockey mondial se serait bien passé de cette mascarade grotesque. L’Inde, encore elle, a raflé les huit récompenses individuelles les plus prestigieuses lors des FIH Awards. Ridicule. Absurde. Injuste. Nation puissante du stick mondial, l’Inde a pris l’habitude de prendre beaucoup de place dans les décisions en dehors des terrains. Si les équipes nationales indiennes sont performantes, elles n’ont pas atteint le niveau d’excellence de la Belgique (messieurs) et des Pays-Bas (dames). Ni Vincent Vanasch, ni Arthur Van Doren, ni Alexander Hendrickx, ni Shane McLeod n’ont obtenu une distinction alors que la Belgique est n° 1 mondiale, championne olympique, lauréate de la Pro League et médaillée de bronze à l’Euro !

Du côté de la FIH, un sentiment de gêne était palpable. "Il ne faut pas dénigrer les lauréats, commence Thierry Weill, le CEO de la FIH. Je suis surtout déçu par le fait que beaucoup de nations européennes n’aient pas voté. Sur 42 pays, seuls 19 se sont donné la peine de voter et encore sans utiliser les 4 voix !"