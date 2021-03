Disputée à huis clos, la rencontre a été marquée par le quadruplé de Tom Boon. Tom Boon a inscrit les deux buts belges avant le repos. Le premier d'un beau tir de revers (5e) et le suivant sur penalty-corner (15e). Entre-temps la Grande-Bretagne, 7e nation mondiale, avait égalisé sur pc (14e). Cédric Charlier, sur rebond de pc (40e) et à nouveau Boon pour un quadruplé (47e et 59e sur stroke) ont ajouté trois autres réalisations en seconde période.

Les Belges, N.1 mondiaux, champions du monde et d'Europe en titre, préparent les deux grands objectifs de leur saison: les championnats d'Europe d'Amsterdam (4-13 juin) et les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-7 août).