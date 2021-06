C’est la première fois que l’Assemblée Générale des clubs se tenait à nouveau en présentiel après un an et demi de réunion tenue en vidéo-conférence.

Si l’AG d’avril avait connu une scission grave entre les clubs, les Ligues et la Fédération, celle de ce samedi a connu un dénouement plus calme. Un groupe de 10 clubs avait déposé une motion pour maintenir la DH à 14 équipes et garder dans le futur les championnats à 14 pour toutes les divisions. Le blocage semblait sérieux et il aura fallu que les trois présidents mettent leur poids et leur force de persuasion pour arriver à une solution. Le G10 avait introduit en début de semaine une motion acceptant de ne conserver que 12 équipes pour cette saison et de revenir à 14 la saison suivante.