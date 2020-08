Afin "que la vie des clubs redémarre le plus rapidement possible" tout en voulant "éviter des soucis en cas de rebond du virus", l'ARBH a décidé de fixer la reprise du championnat messieurs au jeudi 10 septembre et celui des dames au vendredi 11 septembre.

La décision d'un nouveau changement de date a été prise jeudi par l'organe d'administration de l'ARBH après avoir été informé des mesures adoptée par le Conseil National de Sécurité du gouvernement. "Nous sommes conscients de la confusion que peuvent apporter les diverses modifications et reports du début des championnats. Toutefois, nous souhaitons, d'une part, que la vie au sein des clubs redémarre le plus rapidement possible, et d'autre part, nous voulons éviter des soucis en cas de rebond du virus. Il nous paraît donc nécessaire d'avoir un championnat le plus complet possible et donc, de faire jouer les rencontres dès que possible tout en respectant les mesures sanitaires", explique l'ARBH dans un communiqué, signalant qu'un protocole de match suivra prochainement à l'attention des clubs.

Pour rappel, la fédération avait décidé fin juillet de retarder de trois semaines la reprise du championnat belge en raison des mesures sanitaires imposées notamment par la province d'Anvers pour contrer la recrudescence de crise du Covid-19. L'assouplissement de ces mesures et le dernier Conseil national de sécurité ont donc permis à l'ARBH de gagner une semaine dans leur calendrier, déjà bien chargé.

A noter que l'Open League, réservée aux équipes 2 de clubs, démarrera elle le 30 août, tandis que les autres divisions voient leur reprise fixée au 5 et 6 septembre.