Quatre des six premiers au classement ont perdu un ou plusieurs points, le Léopold a manqué ses 11 pc, pire, n’a pas inscrit le moindre but ; l’Orée retrouve son union sacrée mais pas son efficacité ; le Daring gagne le match de la peur avec trois buts d’avance : le Dragons ne monte pas en puissance dans le deuxième tour ; l’Antwerp, qui tournait à moins d’un but par match, en remonte trois sur le terrain du Racing,…

Ce championnat n’a pas encore fini de nous offrir des surprises. Il serait tentant d’écrire que le Beerschot a grillé sa dernière cartouche pour rester en DH. La D1 lui tend les bras, mais il reste 15 points à distribuer. Rien n’est fait sur un plan comptable. Si la situation se décante dans le bas, le haut reste plus passionnant que jamais avec la course pour le top 4 qui se jouera entre ceux qui gaspillent le moins de points. Le Watducks, qui restait sur deux semaines tendues, est le grand gagnant du jour. Le Léo, intouchable il y a dix jours, vient de perdre deux rencontres. Le Racing, Gand et le Dragons ne sont pas non plus résistants à tous les chocs. Et Louvain est toujours là.

Cette semaine, deux journées de championnat sont au menu. Les favoris pour le titre sont attendus de pied ferme afin qu’on voie ce qu’ils ont dans le ventre. Léopold, Watducks, Gantoise et Racing ont tous un gros match et un autre plus abordable sur papier. Mais la théorie se confirme trop rarement sur le terrain cette saison.