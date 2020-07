Pour rappel, les clubs de la province d'Anvers ne pouvaient plus s'entraîner et jouer jusqu'à la fin du mois d'août alors que la reprise était fixée au 30 août.

La décision vient de tomber. La première journée de championnat est reportée de 3 semaines et est donc au programme du 19 septembre. Le calendrier s'annonce donc très chargé entre une DH à 14, le stage à Belek, la Pro League, la saison indoor et surtout la préparation pour les Jeux olympiques. THL et ARBH ont travaillé main dans la main pour arriver à la moins mauvaise solution.

La THL a mis l'accent sur la solidarité qui lie les clubs de DH. Il sera donc prévu que chacun bénéficie des mêmes conditions pour préparer la saison.

Le calendrier des autres compétitions ne change pas.