À la suite de la décision d’hier du Comité de contrôle pénalisant le Léopold d’un forfait pour les rencontres où furent alignés M. Monja et Mme Albertario, on attendait la réponse du Léopold. Et elle ne s’est pas fait attendre, sous la forme d’un communiqué de son président Philippe Verdussen envoyé à la presse ce vendredi, avec certains termes forts, indiquant clairement que la décision ne passe pas pour le club de l’avenue Dupuich (et c’est un euphémisme au vu du communiqué).