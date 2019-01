Le Pakistan ne participera pas à la campagne 2019 de la nouvelle Hockey Pro League.

La fédération pakistanaise de hockey a en effet prévenu mercredi la fédération internationale (FIH) que son équipe messieurs ne pouvait honorer ses trois premiers déplacements en Argentine, Australie et Nouvelle-Zélande en raison "de circonstances inévitables".

Afin de ne pas fausser la compétition qui rassemble 9 nations en matchs aller-retour, la FIH a décidé d'infliger un forfait général à l'équipe asiatique pour cette saison 2019.

Via un communiqué, Thierry Weil, le CEO de la FIH, a "regretté ce retrait". "Il est surtout dommage que le Pakistan nous informe seulement maintenant de son forfait pour les trois premières rencontres", a réagi le dirigeant français de l'instance internationale.

Le Pakistan, dont seule l'équipe masculine était invitée, devait se rendre en Belgique pour jouer les 6 et 7 avril ses deux rencontres contre les Red Lions, vainqueurs 5-0 des Pakistanais en match de barrage de la dernière Coupe du monde en Inde. Par mesure de sécurité, la 12e nation mondiale chez les messieurs avait en effet été contrainte de disputer à l'extérieur ses duels initialement prévus à domicile. Ces 16 voyages coûteux, conjugués à l'impossibilité de rentabiliser ses matchs devant son public, ont plongé dans les problèmes la fédération pakistanaise, qui a visiblement peu anticipé la chose.

La Hockey Pro League est la nouvelle compétition internationale mise sur pied par la FIH servant à remplacer les anciens Champions Trophy et demi-finales et finales de World League. Elle a débuté chez les messieurs par un partage 2-2 entre l'Espagne et la Belgique, samedi dernier à Valence.

Si le championnat messieurs passe donc dès à présent à huit pays, la compétition féminine, qui sera lancée par le duel entre l'Argentine et la Belgique samedi à Cordoba, continuera bien elle à se disputer entre neuf nations.