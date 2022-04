La suite du dossier Monja-Albertario s’est déroulée ce mercredi soir. Le Léopold a pu y présenter sa défense, sur le fond et la forme du dossier.

Sur la forme tout d’abord, les avocats du Léo, dont faisait notamment partie Me Daniel Spreutels, ont insisté sur la confusion des rôles de l’ARBH dans cette procédure et sur les droits de la défense qui ont été bafoués selon eux. Les avocats du club ucclois ont également évoqué le délai de prescription de la procédure, en retard selon eux. Il a donc demandé l’irrecevabilité de la demande.

Ensuite sur le fond, le club a reconnu que le but a toujours été de vouloir rémunérer les joueurs et que les joueurs avaient rejoint le club sur base d’une convention avec condition suspensive double, à savoir l’obtention d’un titre de séjour et un permis de travail. Les joueurs ont donc rejoint le club de l’avenue Dupuich via un visa touristique en attendant de recevoir les permis de séjour et de travail. Quand il est apparu que les deux joueurs n’obtiendraient pas ces permis, les parties ont décidé de stopper leur collaboration.

Les avocats du Léopold ont continué en expliquant que les joueurs n’avaient pas perçu de rémunération indirecte et terminé leur plaidoirie en indiquant qu’ils utiliseraient tous les moyens juridiques possibles si le club était amené à être condamné et ne pourrait pas participer au play-off.

De quoi remettre en doute les débuts des demi-finales du championnat prévues ce week-end ? Ce n’est en tout cas pas l’intention des clubs plaignants qui ont insisté sur leur volonté que le calendrier initial du championnat soit bien respecté, tout en contrant, via les avocats de La Gantoise, certains arguments venant de la défense du Léo, et demandant que les règles soient respectées, comme cela l’a été pour Gand qui a perdu un point et le play-off à la suite d’un forfait infligé contre Louvain.

Le club gantois a insisté sur le fait qu’il a accepté la décision, et qu’il souhaite qu’il n’y ait pas deux poids, deux mesures. Le comité de contrôle s’est ensuite retiré et rendra rapidement sa décision.