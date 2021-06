Belgique : Sotgiu, Hillewaert, Vanden Borre, Puvrez, Brasseur, Gerniers, Nelen, Englebert, Raye, Ballenghien, Struijk, puis Duquesne, Versavel, Vandermeiren, Rasir, Leclef, De Mot et Picard.

Espagne : Ruiz, Petchame, Lopez, Iglesias, Riera, Pons, Garcia, Gine, Perez, Oliva, Jimenez, puis Barrios, Salvatella, Magaz, Torres-Quevedo, Alvarez et Mejias.

Arbitres : Mmes A. Keogh (Irl) et M. Meister (All).

Le but : 21e Nelen (1-0); 42e Raye (2-0); 47e Jimenez (2-1) et Ballenghien (3-1).

Tout de blanc vêtues (les Espagnoles jouent aussi en rouge d'habitude), les Panthers sont bien décidées à conquérir une médaille dans leur stade préféré.

Après cinq minutes d'observation, elles rentrent dans le cercle et obtiennent un kick synonyme de pc. Mais le sleep de Vanden Borre est bloqué par la première sorteuse.

Les Panthers dominent et notent une possession de balle de près des deux tiers dans le premier quart-temps, Sotgiu assistant aux débats en simple spectatrice. Les stats renseignent aussi 7 entrées de cercle contre une. Dans les dernières secondes, elles forcent un deuxième pc, mais la gardienne espagnole repousse la tentative de Vanden Borre.

On rejoue depuis moins d'une minute lorsque Gerniers produit un joli solo avant d'alerter Ballenghien au deuxième montant, mais celle-ci ne peut reprendre valablement. Quelques instants plus tard, suite à un contact apparemment anodin, Mejias blessée doit quitter le terrain soutenue par deux soigneurs. A la 20e coup franc pour les Panthers, Vanden Borre essaye une louche pour Ballenghien qui se heurte à Ruiz, mais Raye passe juste à côté du rebond. On croit au but lorsque Nelen isole De Mot dos au but. Le tir de la Bruxelloise est trop mou et une défenseuse peut encore sauver sur la ligne. Mais pas pour longtemps car Nelen s'infiltre à gauche et bat Ruiz d'un angle fermé (1-0). Une jolie manière de fêter sa 271e cape, le record de l'équipe actuelle.

Ce but réveille quelque peu les Espagnoles qui entrent dans le cercle... pour la 2e fois du match, et encore quelques fois par la suite. Mais Picard ne doit pas plus intervenir que Sotgiu avant elle. Mais la menace se précise et les Espagnoles forcent un premier pc à deux minutes du repos. Lopez le tire en force mais Picard est à la bonne place. C'est le premier tir espagnol de toute la mi-temps !

Les Panthers reprennent en force et une belle montée de Charlotte Englebert, qui s'appuie sur Ballenghien, se termine par un tir en revers que Ruiz doit sauver en corner. Le jeu est plus équilibré maintenant mais les Belges ne lâchent rien. Mieux, à la 40e Raye s'infilter dans le cercle et obtient un troisième pc pour ses couleurs. Malheureusement il sera mal bloqué. Rebelote à la 42e minute où les Belges réclament et obtiennent un back-stick adverse à la vidéo. Mais la faute a eu lieu en dehors du cercle et il n'y aura pas de 4e pc. Mais qu'à cela ne tienne, sur le coup franc qui s'ensuit, Gerniers sert idéalement Raye qui double la marque (2-0). Mais sur la remise en jeu, les Ibères obtiennent un pc, contesté à tort par les Belges qui perdent leur droit à la vidéo. Sotgiu pare cependant le sleep de Jimenez.

A 67 secondes de la fin du 3e quart, les Espagnoles forcent un troisième pc. Struijk se jette sur la sleepeuse, se blesse et doit sortir. Mais le danger est passé.

Il reste un quart-temps à tenir. Mais ça commence mal. Magaz s'infiltre le long de la ligne de fond, rentre tout près du but et centre en retrait pour Jimenez (2-1). Mais la balle est à peine remise en jeu que Raye essaye elle aussi une infiltration le long de la ligne. Elle centre ensuite en retrait pour Ballenghien dont le revers assassine Ruiz. Le 4e but de la Bruxelloise dans ce tournoi (3-1).