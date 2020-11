Les Red Lions ont raflé les 6 points au nez et à la barbe de Britanniques qui avaient raison de quitter le sol belge avec une bonne dose de frustration dans les valises.

Dimanche, les Reds avaient d’abord raté leur envol avant de rectifier le cap via un tir de Dohmen à la suite d’un mouvement collectif somptueux et via un pc de monsieur 100 % Hendrickx.

"Nous avons rendu une meilleure copie dimanche par rapport à celle de samedi", confiait Simon Gougnard, qui n’a joué que le match retour à cause d’une douleur au genou. "Au final, nous avons contrôlé la rencontre."