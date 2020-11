Pays-Bas: Koning, Koolen, Pheninckx, de Waard, Verschoor, Welten, van Maasakker, Nunnink, Stam, Van Geffen, de Goede; ensuite Veenendaal, Leurink, Keetels, Matla, van den Assem, Fortuin, Kappelle



Les arbitres: Mme C. Martin-Schmets et Mr J. Van 't Hek



Les cartes vertes:

Les cartes jaunes:

Les buts

Les Red Panthers affrontent à Uccle l'équipe des Pays-Bas. L'équipe est en progrès et voudra continuer sa sa bonne lancée après les matchs contre l'Angleterre.

Le premier tir venait du stick de Nunnink qui recevait la balle dans le cercle et armait au-dessus en revers. Les Hollandaises obtenaient également le premier pc de la rencontre après trois minutes. L'envoi de van Massakker était dégagé par Picard. Le début de rencontre est à l'avantage des visiteuses. Les Panthers ont du mal à conserver la balle. Après un début de match compliqué, les joueuses belges parviennent de plus en plus à équilibrer les débats. Malou Pheninckx, après une belle séquence, tirait sur le gant de Picard. Le premier quart-temps se terminait sans but. La Hollande a eu les plus grosses occasions.

Belgique: Picard; Raye, Hillewaert, Vanden Borre, Puvrez, Nelen, Gerniers, Englebert, Roels, Struijk, Ikegwuonu; ensuite Peeters, Weyns, Sotgiu, Leclef, Breyne, 'T Sersevens, Blockmans