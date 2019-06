Blessé lors d'un contact avec le gardien Néo-Zélandais à la fin du premier quart-temps du match de Hockey Pro League dimanche à Anvers, le Red Lion Nicolas De Kerpel s'est déchiré les ligaments de la cheville gauche. L'Anversois de 26 ans sera indisponible entre 3 et 5 semaines et manquera ainsi à coup sûr les Final Four de la compétition, qui se déroulera les 28 et 30 juin prochains à Amsterdam.

Le champion du monde, déjà mêlé à la construction du premier but des Red Lions lors de leur succès 4-0 face aux Black Sticks, était prêt à inscrire le deuxième à la 14e minute de la rencontre lorsque son débordement fut stoppé net par Richard Joyce, le gardien kiwi. Le joueur de l'Herakles a quitté le terrain sans pouvoir s'appuyer sur le pied gauche et n'est plus remonté sur le terrain.

Les Red Lions ont pour principaux objectifs cette saison "leur" Euro d'Anvers et l'éventuelle double rencontre qualificative pour les JO de Tokyo, si les N.1 mondiaux ne deviennent pas champions d'Europe, fin août sur leurs terres.