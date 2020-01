L'Inde a réussi son entrée lors de la 2e édition de la Hockey Pro League en prenant ses cinq premières unités lors de son double duel inaugural de la compétition masculine face aux Pays-Bas (FIH-3), ce week-end à Bhubaneswar, dans le sud-est de l'Inde.

Après s'être imposés 5-2 samedi, les Indiens, 5e mondiaux, ont en effet partagé 3-3 dimanche avec les Néerlandais, empochant par la suite le point de bonus 3-1 aux shoot-outs.

Menés 1-3 avant d'entamer le dernier quart-temps suite à des buts néerlandais en première mi-temps de Mink van der Weerden (23e, pc), Jeroen Hertzberger (26e) et Bjorn Kellerman (27e) et une réalisation indienne de Lalit Upadhyay (25e), les joueurs de Graham Reid ont réussi à remonter leur handicap dans les 10 dernières minutes de la rencontre grâce à Mandeep Singh (51e) et Rupinder Singh (55e), tous deux sur phase de pc. Lors des shoot-outs, Vivek Prasad, Akashdeep Singh et Gurjant Singl ont transformé leurs essais tandis que du côté Oranje seul Micro Pruijser a réussi à tromper le gardien indien Sreejesh Parattu.

Pour son entrée dans la compétition, l'Inde, avec 5 unités, prend ainsi la tête du classement de Pro League après les deux premières rencontres. Les Pays-Bas reviennent eux d'Asie avec un seul point dans leurs bagages.

La Belgique abordera ce championnat regroupant sur 5 mois les 9 meilleures équipes mondiales les 25 et 26 janvier contre l'Australie, à Sydney. Les Red Lions affronteront ensuite la Nouvelle-Zélande les 1er et 2 février à Auckland, avant d'eux aussi retrouver l'Inde, les 8 et 9 février, dans le Kalinga Stadium de Bhubaneswar, lieu de leur exploit lors de la conquête de leur couronne mondiale.