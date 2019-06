Pour leur 14e et dernier match de la phase régulière de la Hockey Pro League, l'Australie, leader de la compétition masculine, est venue battre les Pays-Bas 1-4, samedi sur leur terrain d'Amstelveen, là où se déroulera le Final Four de cette première édition dans une semaine (27-30 juin).

Ce résultat confirme quasiment la 2e place de la Belgique au terme du 1er tour, avant même de rencontrer l'Argentine dimanche à Anvers (les Argentins devraient battre la Belgique par plus de 11 buts d'écart pour les dépasser, ndlr). Il permettra également aux champions du monde et N.1 mondiaux de choisir leur adversaire en demi-finales: les Pays-Bas en cas de victoire contre les champions olympiques, ou à nouveau les "Leones" si d'aventure les hommes de Shane McLeod devaient s'incliner ou partager face à l'Argentine dimanche.

Retardée de plus de deux heures en raison d'une défaillance de l'arrosage, la rencontre entre les deux nations qui suivent la Belgique au classement mondial, s'est jouée samedi aux penalty corners, avec des transformations de Govers (5e et 18e) et Hayward (14e et 45e) pour l'Australie; de Janssen (7e) pour les champions d'Europe.

Avec 32 points, les Kookaburras clôturent leurs 14 matchs de la 1re phase de Pro League en 1re position. La Belgique, 2e (25 pts), sera opposée dans sa demi-finale le 28 juin à Amsterdam à l'équipe qui finira 3e. Et celle-ci pourrait être les Pays-Bas (23 pts) si les Red Lions s'imposent dimanche contre l'Argentine, 4e (22 pts). Dans ce cas de figure et suivant le score, les Argentins seraient menacés par la Grande-Bretagne, 5e (19 pts) pour la 4e place qualificative pour la phase finale, si celle-ci s'impose plus tard dans la journée devant la Nouvelle-Zélande. En cas de défaite ou de partage des Red Lions dimanche, le calcul est plus simple: ils défieront à nouveau le champion olympique pour une place en finale de cette nouvelle compétition de longue haleine qui, hormis l'Inde, rassemble les huit meilleures nations mondiales.