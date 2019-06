Les Pays-Bas, 3e nation mondiale, ont pris la 3e place de la première édition de la Hockey Pro League masculine à l'issue de la petite finale remportée 5-3 (mi-temps: 3-3) aux dépens de la Grande-Bretagne (FIH-7), dimanche au Wagener Stadion d'Amstelveen, aux Pays-Bas.

Les Britanniques, défaits 6-1 par l'Australie en demi-finales, ont bien résisté aux champions d'Europe en titre, éliminés eux de la course au titre 3-1 par la Belgique vendredi. Même s'ils s'avouaient battus sur un centre de de Geus repris au 2e poteau par Hertzberger (9e), les hommes de Danny Kerry sont bien revenus dans la partie grâce à deux buts de Wallace (24e) et Weir (28e). Une partie de 'ping-pong' s'engageait ensuite, avec à nouveau Hertzberger pour rétablir l'égalité sur pc (29e). Quelques secondes plus tard Roper redonnait l'avance aux Britanniques (29e), avant que van der Weerden, sur pc, ne remette à nouveau les deux équipes à égalité juste avant la sonnerie de la mi-temps (30e).

De retour des vestiaires, les joueurs de Max Caldas plantaient deux nouveaux buts par Pruijser (40e et 45e), l'attaquant d'Amsterdam reprenant par deux fois un centre venu de la droite. Le score n'évoluait plus dans le 4e et dernier quart-temps.

Les Pays-Bas, 3e à la fin de la phase régulière, empochent ainsi les 50.000 dollars réservés aux médaillés de bronze de cette première édition. La Grande-Bretagne repart avec une enveloppe de 12.500 dollars. C'est la première fois dans l'histoire du hockey qu'un prize-money conséquent est mis en jeu.

Plus tard dans la journée, la Belgique défiera l'Australie pour tenter d'aller chercher le premier titre de l'histoire de cette nouvelle compétition. Le vainqueur recevra un chèque de 125.000 dollars et le vaincu 62.500.