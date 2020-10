Les deux équipes nationales accueilleront la Grande-Bretagne samedi et dimanche, avant de clôturer leur saison internationale le mercredi 4 novembre face aux Pays-Bas, les 6 rencontres se déroulant toutes dans les installations d'Uccle Sport, à huis clos.

Du côté des messieurs, champions du monde et d'Europe, le coach de l'année n'a dévoilé les noms de ses joueurs que pour les deux premiers duels contre les Britanniques. Un noyau fixe de 14 Lions, sans Nicolas De Kerpel, Cédric Charlier et Arthur De Sloover, joueront les deux rencontres. Ils seront épaulés samedi par Sébastien Dockier, Augustin Meurmans, Nicolas Poncelet et Thibeau Stockbroekx, alors que Thomas Briels, William Guislain, Simon Gougnard et Maxime Plennevaux viendront les compléter dimanche.

Niels Thijssen a lui annoncé un groupe de 21 joueuses pour les 3 journées, quasi le même que celui ayant subi la loi de l'Allemagne fin septembre à Düsseldorf, à l'exception de Pauline Leclef (retour de blessure) et Joanne Peeters, qui remplacent Lucie Breyne et Hélène Brasseur.

Après leurs double confrontations les 22 et 23 septembre en Allemagne, les Red Lions mènent toujours le classement de la Pro League, avec 18 points en 8 rencontres, tandis que les Red Panthers sont 6e, avec 6 unités après 6 matchs.

Les matches contre la Grande-Bretagne sont prévus samedi et dimanche à partir de 14h00 côté féminin, avant les messieurs (16h30). Ceux du mercredi 4 novembre contre les Pays-Bas sont programmés à partir de 18h00 pour les Panthers, et 20h30 pour les Lions.

La sélection des Red Lions pour samedi 31/10:

Gauthier Boccard, Tom Boon, Tanguy Cosyns, Felix Denayer, Sébastien Dockier, John-John Dohmen, Alexander Hendrickx, Antoine Kina, Loïck Luypaert, Augustin Meurmans, Nicolas Poncelet, Emmanuel Stockbroekx, Thibeau Stockbroekx, Florent van Aubel, Arthur Van Doren, Loic Van Doren (GK), Vincent Vanasch (GK) et Victor Wegnez.

La sélection des Red Lions pour dimanche 1/11:

Gauthier Boccard, Tom Boon, Thomas Briels, Tanguy Cosyns, Felix Denayer, John-John Dohmen, William Ghislain, Simon Gougnard, Alexander Hendrickx, Antoine Kina, Loïck Luypaert, Maxime Plennevaux, Emmanuel Stockbroekx, Florent Van Aubel, Arthur Van Doren, Loic Van Doren (GK), Vincent Vanasch (GK) et Victor Wegnez.

La sélection des Red Panthers pour les 31/10 et 1-4/11:

Elena Sotgiu (GK), Elodie Picard (GK), Ambre Ballenghien, Vanessa Blockmans, Tiphaine Duquesne, Charlotte Englebert, Alix Gerniers, lien Hillewaert, Pauline Leclef, Barbara Nelen, Joanne Peeters, Emma Puvrez, Justine Rasir, Abigail Raye, Anne Sophie Roels, Alexia 't Serstevens, Michelle Struijk, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Louise Versavel et Anne-Sophie Weyns