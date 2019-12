Trois Red Lions figurent parmi les nommés des Hockey Stars Awards 2019, les récompenses accordées annuellement par la fédération internationale de hockey (FIH) aux meilleurs joueurs et joueuses mondiaux.

Arthur Van Doren, lauréat des deux dernières années, ainsi que Victor Wegnez sont candidats au titre de Joueur FIH de l'année 2019, tandis que Vincent Vanasch peut lui décrocher son 3e trophée consécutif comme meilleur Gardien de l'année.

C'est ce que la FIH a annoncé vendredi, précisant que les lauréats et lauréates seront connus au mois de février 2020. Depuis 2016, la Belgique est très bien représentée sur la scène mondiale des récompenses individuelles. Cela débuta par un premier trophée historique de meilleur Joueur mondial 2016 revenant à John-John Dohmen, alors que Arthur Van Doren reçut son premier titre de 'Rising Star'. La saison suivante, Van Doren succéda à Dohmen comme Joueur de l'année, combinant son prix avec à nouveau celui d'Espoir mondial. Vincent Vanasch fut lui désigné meilleur Gardien et Shane McLeod, le coach des Red Lions, partagea le trophée d'Entraîneur de l'année avec l'Argentin Max Caldas.

Sacrés champions du monde pour la première fois de leur histoire fin 2018, Van Doren et Vanasch enchaînèrent avec un nouveau sacre individuel quelques semaines plus tard, alors qu'Arthur De Sloover inscrivit son nom derrière celui de Van Doren comme Rising Star of the Year. McLeod, à nouveau plébiscité, fut cette fois lauréat unique comme meilleur coach.

Après leur titre de champions d'Europe, conquis cet été à Anvers, Van Doren, 25 ans, et Vanasch sont bien placés pour à nouveau se succéder au plus haut niveau. Dans la liste des cinq candidats au Joueur de l'année, outre le tenant du trophée, figurent également Victor Wegnez, éblouissant à Anvers, ainsi que les Australiens Eddie Ockenden et Aran Zalewski, l'Argentin Lucas Vila et l'Indien Manpreet Singh.

Vanasch, 32 ans, aura lui comme concurrent l'Australien Tyler Lovell, le Canadien David Carter, l'Espagnol Quico Cortes et l'Allemand Victor Aly. Cette année aucun Belge n'est repris dans la liste des cinq nommés au titre d'Espoir de l'année.

Dans toutes ces catégories, et également pour le hockey féminin, les vainqueurs sont désignés par les votes des autres joueurs et du public, lequel peut exprimer ses préférences jusqu'au 17 janvier 2020. L'Entraîneur de l'année sera lui désigné par un panel d'experts de la FIH.

La liste des cinq nommés dans chaque catégorie:

Dames

Hockeyeuse de l'année: Carla Rebecchi (Arg), Janne Müller-Wieland (All), Eva de Goede (P-B), Frédérique Matla (P-B), Stacey Michelsen (N-Z), Olivia Merry (N-Z)

Etoile montante féminine de l'année: Julieta Jankunas (Arg), Zhong Jiaqi (Chn), Nike Lorenz (All), Lalremsiami (Ind), Frédérique Matla (P-B)

Gardienne de l'année: Rachael Lynch (Aus), Maria Ruiz (Esp), Mathilde Petriaux (Fra), Ayeisha McFerran (Irl), Megumi Kageyama (Jap)

Messieurs

Hockeyeur de l'année: Eddie Ockenden (Aus), Aran Zalewski (Aus), Lucas Vila (Arg), Arthur Van Doren (BEL), Victor Wegnez (BEL), Manpreet Singh (Ind)

Etoile montante masculine de l'année: Maico Casella (Arg), Blake Govers (Aus), Zachary Wallace (G-B), Vivek Prasad (Ind), Jonas de Geus (P-B)

Gardien de l'année: Tyler Lovell (Aus), Vincent Vanasch (BEL), David Carter (Can), Quico Cortes (Esp), Victor Aly (All)