Buckley et sa défense dégoutent le Braxgata (2-1)

Le Racing avait complètement surpris tout le monde y compris le Braxgata en battant les ex-championnes boomoises 4-1 ; avec une première mi-temps de rêve (3-0) et une seconde période défensive où les Uccloises avaient défendu de manière remarquable.

Premier quart

Dès l’entame de la rencontre, le Braxgata se portait dans le camp du Racing. A la 3e minute, Versavel envoyait le premier tir du match mais elle croquait son envoi. A la 5e minute, premier pc pour el Brax : l’envoi de Versavel est repoussé. A la 6e minute, un tir venu de la gauche était déposé dans le but par Nelen (1-0) : les choses partaient bien pour les Boomoises. A la 7e minute, Bonastre décochait un tir que Buckley dégageait difficilement. Le Racing ne passait la ligne du milieu qu’à la 9e minute mais sans danger. Le deuxième pc du Braxgata à la 10e minute passait à côté. La première vraie attaque uccloise intervenait à la 13e minute. A la 15e, Rasir voyait son tir dévié in extremis en long. A la 16e, un double pc du Racing était contré.

Deuxième quart

La reprise voyait le même schéma se répéter qu’en premier quart avec un revers de Bonastre, très remuante, qui aboutissait sur Buckley. Les quelques attaques sur la gauche de Rasir était bloquées avec beaucoup de métier par J. Vandermeiren. Par contre les relances du Brax manquaient de consistance et les occasions locales n’étaient pas converties.

Troisième quart

Le début de la seconde mi-temps débutait par un pc pour le Racing : le tir aboutissait sur l’arbitre. Le Braxgata mettait à nouveau beaucoup de pression sur les milieux ucclois qui perdaient des balles, mais en sans profiter. A la 43e, Meyvis tirait à côté du but. A la 48e, alors que le Racing se permettait quelques sorties, une action sur la gauche allait se terminer par un but. Une combinaison Lopez-Englebert-Boon permettait à cette dernière de prolonger dans le but (1-1). Gros coup de blues à Boom. Dans la foulée, Philippe Goldberg décidait de retirer sa gardienne : le Brax allait jouer les 20 dernières minutes à 11 dans le jeu.

Quatrième quart

La dernière période débutait avec quelques phases limites, de quoi réveiller les cris des joueuses et des spectateurs. A la 54e, Coppey envoyait un tir qui échouait à 5 mètrers du cadre. A la 57e, Bonastre se trouvait en bonne position pour conclure ; Buckley sortait très à propos. A la 58e, double pc pour Fobe : son second envoi touchait la planche (2-1) Les 300 supproters locaux donnaient de la voix et dans le même temps, on sentait un peu de panique chez les Uccloises. A la 61e, nouveau double pc pour les locales : Buckley était encore là. A la 64e, Bonsatre tirait à bout portant sur Buckley. A la 66e, Versavel voyait sa balle déviée devant le but vide. La défense du Racing pliait mais ne rompait pas. A deux reprises, Boon envoyait la balle « aux fraises » : il fallait gagner du temps. Les dernières minutes étaient crispantes. Le Racing tenait bon et se qualifiait pour la finale.

Les buts : 6e Nelen (1-0), 48e Boon (1-1), 58e Fobe sur pc (2-1)

Arbitres : Mlle Martin-Schmets et Hermans

Braxgata : Sotgiu, Li. Hillewaert, Vandermeiren, Cornette, Fobe, Coppey, Nelen, Leclef, Ikegwuonu, Versavel, Bonastré, puis Meyvis, A. Vandermeiren, Lo. Hillewaert, Albertyn, Halsberghe

Racing : Buckley, Meulemans, Di Bernardo, A. Willems, François, Rasir, Raes, Englebert, Lopez, Boon, J. Willems, puis Patriarche, Haussener, Belvaux, Letor, Meurmans

=============

La loterie des shoot-outs sourit à l’Antwerp (1-2 so 3-4)

La rencontre aller de ce match s’était terminé sur une victoire de Louvain 1-2 : une demi-surprise car après un début difficile, Louvain avait nettement pris le dessus en fin de rencontre.

Le schéma de la première rencontre allait se répéter. Louvain débutait mal et laissait l’initiative à l’Antwerp qui, fort de son expérience, menait le jeu. Louvain concédait plusieurs pc. Puvrez ouvrait le score à la 27e minute. Elle doublait à la 56e et l’Antwerp semblait se diriger vesr une victoire logique. Pour les 5 dernières minutes, Jérôme Dekeyser sortait sa gardienne ; Opération payante puisqu’à la dernière minute, Louvain obtenait un pc que Whright reprenait victorieusement. Direction les shoout-outs.

Il aura fallu aller à la mort subite jusqu’au 8e tir de chaque équipe pour voir Picard sortir victorieuse de l’exercice. Chacune des deux équipes aura raté un stroke dans la série des 16 tirs.

Les buts : 27e Puvrez (0-1), 56e Puvrez (2-0), 69e Whright (1-2)

Arbitres : MM Denis et Bourg

Louvain : Tack, De Cocker, Van Hees, McManus, Paulus, Van Lindt, Woodcroft, Wright, Van Dieren, Stairs, Norlander, puis Van Laer, Van Havenbergh, Van Mol, Scheers, Chardome

Antwerp : Picard, Berends, C. Struijk, Aerts, Van Strydonck, Neal, Puvrez, M. Struijk, Wisniewska, Urroz, Delforge, Loots, Horbach, Van Haren, Coppens, Bolluijt, Flebus